نقيب الصحفيين: إخلاء سبيل الزميل عادل صبري عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.
وأكد النقيب أن ذلك يأتي استمرارًا لاهتمام النقابة المتواصل بالزميل عادل صبري، مشيرًا إلى أنه تابع بنفسه إجراءات الإفراج عنه حتى وصوله لمنزله بسيارة تابعة لوزارة الداخلية، وأنه تواصل معه هاتفيًا واطمئن عليه وهو بين أسرته.
وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستواصل تحركاتها واتصالاتها المكثفة مع كل الجهات ذات الصلة لمتابعة أحوال وقضايا كل الزملاء المحبوسين احتياطيًا، سعيًا للوصول لحلول قضائية لها تتيح الإفراج عنهم بموجب القانون، مقدمًا الشكر لكل الجهات القضائية والأمنية التي تساعد في هذا عمومًا.
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