أخبار مصر | بشرى سارة للصحفيين وأسرهم.. إطلاق خدمة "صيدليتي"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للصحفيين وأسرهم.. إطلاق خدمة "صيدليتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، بدء تفعيل خدمة استخراج كارنيهات "صيدليتي"، بداية من الأربعاء المقبل، على أن يتم استئنافها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال عبدالمجيد في بيان له: بموجب هذا الكارنيه الخاص، الذي يحمل بيانات العضو، ورقمًا كوديًا، يحق للصحفي وأسرته، "أمهات، آباء، أزواج، أبناء، أشقاء، شقيقات"، الحصول على خدمة الخصم على مشتريات العلاج بـ ١٥٠٠ صيدلية، تصل إلى ١٠٪؜ على الأجنبي و٢٠٪؜ على مشتريات الدواء المحلي، وكذا مستلزمات التجميل.

وأضاف عبدالمجيد، لا يتحمل العضو أي نفقات اشتراك في الخدمة، فقط ٢٠ جنيهًا رسمًا لاستخراج نسخة الكارنيه، ليكون بموجبه مستفيدًا من الخدمة من اللحظة الأولى لتسلمه.

وشدد عبدالمجيد، على أن خدمة "صيدليتي"، التي تفعّل في نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى، متاحه لكل الزملاء حاملي عضوية النقابة، دون اشتراط اشتراكهم في مشروع العلاج من عدمه، لتكون متاحة لجميع الزملاء دون أي معوقات.

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وأوضح عبدالمجيد: الخدمة تشمل معظم المحافظات، ومتاح إضافة صيدليات جديدة، حال رشح زملاء ما يرونه مناسبًا في نطاقاتهم الجغرافية.

وحول أسماء الصيدليات وعناوينها، قال عبدالمجيد: تم إعداد دليل يحوي أسماء الصيدليات، ونسب الخصم المقدمة من قبلها، وكذا عناوين وتليفونات فروعها، ويحوي أيضًا تليفونات غرفة "صيدليتي"، لتقديم الدعم الفوري على مدار ٢٤ ساعة، حال أي مشكلة لحلها، والزميل متواجد بالصيدلية، حيث تم الاتفاق مع الشركة المتعاقدة مع الصيدليات على توفير هذه الخدمة.

ونوه عبدالمجيد على أن الخدمة، سيحصل عليها الزملاء، بموجب كارنيه "صيدليتي"، الذي يستخرج لهم، من مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، دون غيره، لاحتوائه على رقم كودي مسجل لدى الصيدليات، مقدمة الخدمة.

ولفت عبدالمجيد، إلى أن الدليل سيتاح للزملاء على صفحة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، نسخة PDF، وجارٍ طباعة نسخ ورقية، مشيرًا إلى أن الدليل "مجاني"، وكلفة تصميمه وطباعته، لا يتحملها العضو، حيث نجح مشروع العلاج في توفير إعلانات الكارنيه والدليل، لتغطية كلفة الطباعة.

ووجه عبدالمجيد، التهنئة للزملاء الصحفيين وأسرهم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على شعب مصر، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.