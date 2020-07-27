أخبار مصر | "أمهات مصر" لأولياء الأمور: ابعدوا ابنائكم عن الشواطئ لحين فتحها رسميا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" لأولياء الأمور: ابعدوا ابنائكم عن الشواطئ لحين فتحها رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء أمور الطلاب خاصة الذين انتهوا من الامتحانات ويرغبون في الذهاب للمصايف بتجنب الشواطئ المفتوحة والغير مؤمنة، وذلك حفاظا علي حياتهم وحياة أبنائهم من الغرق.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الأيام والأسابيع الماضية شهدت حالات غرق لشباب في مقتبل العمر في شواطئ مثل النخيل والصفا في محافظة الأسكندرية، مخالفين قرار مجلس الوزراء الذي نص علي غلق الشواطئ في الوقت الحالي، ومع أرتفاع الأمواج أدي لغرق هؤلاء الشباب، رحمهم الله جميعا.
وأوضحت عبير في بيان صحفي، أن أغلب طلاب المراحل التعليمية المختلفة إنتهوا من امتحانتهم وعدد كبير منهم يذهب للمدن الساحلية والمصايف، مطالبة هؤلاء بعدم النزول للشواطئ مؤقتا حفاظا علي أروحهم ولحين عودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل في أقرب وقت.
غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل
وكانت شهدت الأيام الماضية محافظة الأسكندرية غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل و4 أشخاص بشاطئ الصفاء المجاور له وشخص آخر في بلطيم بكفر الشيخ.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، انه من الصعب تعيين حراسات وخدمات على الشواطى طوال الـ 24 ساعة لمواجهة حالات غرق المواطنين، مشيرا الى أهمية تنمية الوعي لدى المواطنين بخطورة بعض الشواطئ.
وقال الشريف خلال تصريحات صحفية: على كافة المواطنين ورواد الشواطيء التاكد الكامل من كافة الاجراءات الخاصة بالشاطى التى ينوون زيارته بالمحافظة واتباع كافة الاجراءات التى تشمل توافر كل من المنقذين والغواطين ومعدات الخاصة بالانقاذ، مؤكدا أن هناك بعض الشواطى بالمحافظة شهدت حالات غرق مثل العجمى وابو تلاث والهانوفيل.
وأشار إلى أن شواطى الاسكندرية المدينة تم اخذ الاحتياطات الازمة بها ووضع اسوار عليها لان معظم الشواطى الاخرى ليس بها اسوار وقال: "المواطن عليه تحمل المسئولية وحماية لنفسه واسرته".
وأوضح الشريف، أن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بدأ بافتتاح معرض الصور بمكتبة البلدية مضيفا أن الاسكندرية ملتقى الثقافات فى العالم أجمع، وهو ما تم متابعته من خلال بعض الصور الجميل.