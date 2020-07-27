أخبار مصر | "أمهات مصر" لأولياء الأمور: ابعدوا ابنائكم عن الشواطئ لحين فتحها رسميا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" لأولياء الأمور: ابعدوا ابنائكم عن الشواطئ لحين فتحها رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء أمور الطلاب خاصة الذين انتهوا من الامتحانات ويرغبون في الذهاب للمصايف بتجنب الشواطئ المفتوحة والغير مؤمنة، وذلك حفاظا علي حياتهم وحياة أبنائهم من الغرق.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الأيام والأسابيع الماضية شهدت حالات غرق لشباب في مقتبل العمر في شواطئ مثل النخيل والصفا في محافظة الأسكندرية، مخالفين قرار مجلس الوزراء الذي نص علي غلق الشواطئ في الوقت الحالي، ومع أرتفاع الأمواج أدي لغرق هؤلاء الشباب، رحمهم الله جميعا.

وأوضحت عبير في بيان صحفي، أن أغلب طلاب المراحل التعليمية المختلفة إنتهوا من امتحانتهم وعدد كبير منهم يذهب للمدن الساحلية والمصايف، مطالبة هؤلاء بعدم النزول للشواطئ مؤقتا حفاظا علي أروحهم ولحين عودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل في أقرب وقت.

غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل