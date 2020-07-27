أخبار مصر | "تمثال للملك رمسيس وآثار قبطية".. كشف أثري جديد في ميت رهينة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "تمثال للملك رمسيس وآثار قبطية".. كشف أثري جديد في ميت رهينة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أثريي المجلس الأعلى للآثار كشفوا عدد من البلوكات الحجرية المنقوشة والتماثيل الأثرية، وذلك أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي بدأها المجلس داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين أثناء إقامة أحد المشاريع بالمنطقة، والتي تبعد حوالي ٢ كيلو متر جنوب شرق منطقة ميت رهينة.
وأضاف أن بعثة حفائر الإنقاذ عثرت خلال الأيام الماضية على عدد من البلوكات الأثرية المنقوشة وتماثيل من الجرانيت الوردي والأسود والحجر الجيرى ترجع لعصر الملك رمسيس الثاني، بالإضافة الى بعض البلوكات من الحجر الجيري ترجع للعصر القبطي مما يدل عليكى اعادة استخدام المنطقة في عصور لاحقه، مؤكدا على انه فور كشف النقاب عن بوادر شواهد أثرية بالمنطقة بدأ المجلس في عمل حفائر الإنقاذ.
وأشار وزيري، إلى أن بعثة الإنقاذ الأثري اكتشفت تمثال للملك رمسيس الثاني بصحبة إثنين من الالهه وعدد من تماثيل الآلهة المختلفة مثل سخمت وبتاح وحتحور، وسوف تستمر أعمال حفائر الانقاذ حتى يتم الكشف عن كل القطع والشواهد الأثرية الموجودة.
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قال السير جيفري أدامز السفير البريطاني في القاهرة، إن بلاده لا يوجد لديها أية قيود أو موانع من السفر إلى مصر من بريطانيا، إنما يحكم السفر بعض النصائح والضوابط العامة التي وضعتها Public health England وNational travel health network and center.
وأكد آدمز أن حكومته تشيد بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفنادق والمزارات الأثرية والسياحية وذلك سعيًا منها لاستئناف الحركة السياحية.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد استقبل آدمز اليوم، بمقر الوزارة في الزمالك لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة ودفع الحركة السياحة بين البلدين حيث يعتبر السوق البريطانى من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر، في إطار حرص الوزارة على التواصل مع سفراء الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، وقد حضر اللقاء السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.
ومن الجدير بالذكر أن مصر وبريطانيا تتمتع بعمق العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة في مجال السياحة، حيث أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي تم استئناف خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في بريطانيا الى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة إسبوعيًا.