أخبار مصر | بريطانيا: لا قيود على رحلات الطيران والسفر إلى مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا: لا قيود على رحلات الطيران والسفر إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السير جيفري أدامز السفير البريطاني في القاهرة، إن بلاده لا يوجد لديها أية قيود أو موانع من السفر إلى مصر من بريطانيا، إنما يحكم السفر بعض النصائح والضوابط العامة التي وضعتها Public health England وNational travel health network and center.

وأكد آدمز أن حكومته تشيد بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفنادق والمزارات الأثرية والسياحية وذلك سعيًا منها لاستئناف الحركة السياحية.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد استقبل آدمز اليوم، بمقر الوزارة في الزمالك لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة ودفع الحركة السياحة بين البلدين حيث يعتبر السوق البريطانى من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر، في إطار حرص الوزارة على التواصل مع سفراء الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، وقد حضر اللقاء السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

ومن الجدير بالذكر أن مصر وبريطانيا تتمتع بعمق العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة في مجال السياحة، حيث أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي تم استئناف خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في بريطانيا الى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة إسبوعيًا.

إقرأ أيضًا.. استعدادات لافتتاح متحف المطار