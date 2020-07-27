أخبار مصر | مباحثات بين مصر وبريطانيا لإعادة حركة السياحة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحثات بين مصر وبريطانيا لإعادة حركة السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك اليوم، سير جيفري أدامز سفير بريطانيا في القاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة ودفع الحركة السياحة بين البلدين حيث يعتبر السوق البريطانى من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر.

وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار فإن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل مع سفراء الدول المصدرة للسياحة إلى مصر وقد حضر اللقاء السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار التدابير والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الجاري في محافظات جنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح كمرحلة اولي.

وأوضح أنه منذ استئناف الحركة السياحية استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة أكثر من 26.000 سائحًا من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا.

ولفت الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك عددا كبير من الرحلات السياحية التي وصلت الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر عادت الي بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أية حالة إصابة واحدة.

جدير بالذكر أن مصر وبريطانيا تتمتع بعمق العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة في مجال السياحة، حيث أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي تم استئناف خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في بريطانيا الى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة إسبوعيًا.

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