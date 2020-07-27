شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خريطة قنوات النيل المتخصصة في عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، إن القطاع أعد خريطة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك على شاشات المتخصصة، وتقدم قناتا «لايف» و«العائلة» بث مباشر لوقفة عرفات.

وتعرض «نايل لايف» مجموعة من الأفلام منها «الرساله وتيمور وشفيقة وتجيبها كده تجيلها كده هي كده»، بالإضافة إلى مسرحيات «السكرتير الفني والجوكر وهالو شلبي»، بجانب عرض مجموعة من الحفلات لتامر حسني وعمر خيرت وإليسا.

وتعرض قناة «نايل سينما» أفلام «سلام يا صاحبي وغبي منه فيه وفيلم هندي وبنات العم وياعزيزي كلنا لصوص»، وتعرض قناة «نايل كوميدي» أفلام «البنات عايزه إيه وواحده بواحده ومحطة الانس»، بالإضافة إلى مسرحيات «سك على بناتك والعيال كبرت وشاهد ما شافش حاجة».

وتعرض قناة «ماسبيرو زمان» أفلام «المغامرة الكبري والعفاريت»، بالإضافة إلى مسرحيات «الهمجي ومدرسة المشاغبين والبكاشين».

وتعرض قناة «العائلة» أفلام «حب البنات وحنفي الأبهة وعفريتة إسماعيل ياسين وصباح الخير يا زوجتي العزيزة»، بالإضافة إلى مسرحيات «شارع محمد على وسك على بناتك».

وتعرض قناة «النيل الثقافية» مسرحيات «كارمن وموسيقى في الحي الشرقي والسفيرة عزيزة ولوكاندة الفردوس».

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