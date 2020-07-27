شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يستقبل السفير البريطاني في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، جيفري أدامز، سفير بريطانيا بالقاهرة، الاثنين، بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة ودفع الحركة السياحة بين البلدين حيث يعتبر السوق البريطانى من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

حضر اللقاء السفير ماجد مصلح، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العناني التدابير والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري في محافظات جنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح كمرحلة اولي.

وأوضح أنه منذ استئناف الحركة السياحية استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة أكثر من 26000 سائحا من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا، لافتا إلى أن هناك عددا كبير من الرحلات السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر عادت إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أية حالة إصابة واحدة.

من جهته، أشاد السفير البريطاني بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف السياحة، موضحا أنه لا يوجد أية قيود أو موانع على السفر إلى مصر من بريطانيا، إنما يحكم السفر بعض النصائح والضوابط العامة التي وضعتها Public health England وNational travel health network and center.

يذكر أن مصر وبريطانيا تتمتعان بعمق العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة في مجال السياحة، حيث أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي تم استئناف خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في بريطانيا إلى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعياً.

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