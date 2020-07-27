شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبة القصابين»: انكماش غير مسبوق فى سوق الأضاحى رغم تراجع الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق لحوم الأضاحى تشهد انكماشاً غير مسبوق، بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين، وأرجع ذلك إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا والتى خيمت بظلالها على أوضاع الكثير من المواطنين، وأعادت ترتيب أولوياتهم بالنسبة للإنفاق.

وأوضح وهبة لـ«المصرى اليوم»، أن المواطن بدأ يفكر بطرق أعمق مما سبق، والنظر لأولوياته والتفكير فى الأيام المقبلة، وهو ما دفعه إلى تأخير بند شراء اللحوم فى قائمة الإنفاق، واستبداله بالتزامات أخرى على رأسها مصاريف المدارس والإيجارات. وقال إن نسبة الإقبال على شراء اللحوم خلال العيد تراجعت عن العام الماضى، رغم تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 7% و10% عن العام الماضى، مشيراً إلى أن الإقبال الضعيف على الشراء يعزز المخاوف بشأن مستقبل الثروة الحيوانية فى البلاد، خاصة إذا ما تأثر المربيون من الفلاحين (ينتجون حوالى 85% من الرؤوس الحيوانية)، بتراجع الإقبال، والذى قد يكلفهم خسائر فادحة، ويدفعهم إلى بيع الرؤوس بأسعار متراجعة بعد العيد.

وعن احتمالية تراجع الأسعار بسبب ضعف الطلب، قال إن التجار يمهلون أنفسهم وقتا كافيا تجنبا للخسارة حتى أيام العيد، ويمنون أنفسهم بانتعاشة فى الإقبال فى وقت قبل حلول العيد، حتى يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة وسداد المستحقات من إيجارات وضرائب ورسوم وخلافه، لافتًا إلى أن «أجرة» الذبح للجزارين المتخصصين شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الموسم الحالى، حيث وصلت فى القاهرة والإسكندرية إلى 400 جنيه بالنسبة للخروف و2000 جنيه للعجل.