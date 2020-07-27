شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات لـ«مستقبل وطن» و«الوفد» و«التنسيقية» تبث لقاءات مباشرة لمرشحيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأول، القوائم النهائية للمرشحين الذين بدأوا الدعاية بتنظيم المؤتمرات ونشر اللافتات فى الشوارع.

وكثفت الأحزاب السياسية اجتماعاتها التنظيمية لمتابعة تحركات المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبل سواء على المقاعد الفردية أو فى قائمة «من أجل مصر»، وقال الدكتور محمد شوقى، المستشار القانونى للقائمة، إن كافة المرشحين بالقائمة ملتزمون بقواعد الدعاية الانتخابية التى وضعتها الهيئة الوطنية للإنتخابات أبرزها منع التجمعات الجماهيرية والسرادقات والمؤتمرات الانتخابية والاعتماد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى، وفيما يخص المناطق الفقيرة التى لا يتواجد بها وسائل اتصال حديثة يتم الاعتماد على مكبرات الصوت واللافتات الانتخابية فى الأماكن المحددة وفقا للقانون.

وأضاف أن القائمة تسعى إلى حصد نسبة الـ5% من إجمالى الناخبين فى القطاعات الأربعة للدوائر الانتخابية والبالغ عددهم، حسب آخر تصريح للهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب بما يعادل 3 ملايين و150 ألف ناخب، قائلا: «لأنه فى حالة عدم الحصول على النسبة المحددة سيتم فتح باب الترشح من جديد وذلك المادة 25 من قانون الانتخابات».

وعقدت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن، اجتماعا، أمس الأول، على مستوى (المركزية والمحافظات) برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية، لمتابعة أداء أمانة الشباب على مستوى الجمهورية، ومناقشة وإقرار خطة الأمانة فى دعم مرشحى الحزب (القائمة الوطنية من أجل مصر، فردى)، وتناول الاجتماع رؤية الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ، وأهمية المشاركة الشعبية فى هذا الاستحقاق لاستكمال المسيرة الديمقراطية، كما ناقش الاجتماع خطة أمانات شباب محافظات مصر فى دعم مرشحى الحزب وتعزيز مشاركة الشباب.

وعقدت اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد اجتماعاً تنظيمياً بمقر الحزب لمناقشة آليات دعم مرشحى الحزب فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة ورؤية لجنة المواطنة فى الدفع ببعض الكوادر الوفدية من اللجان على مستوى المحافظات لخوض الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب والمجالس المحلية.

وأوضحت اللجنة أنه تم التنسيق مع مرشحى الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى المحافظات، من أجل دعمهم وتقديم الدعم اللوجيستى لهم خلال العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء لجان المواطنة على مستوى الجمهورية للبدء فى هذا الإجراء، ولحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات بإيجابية.

فيما قال محمد عزمى، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن مجلس الشيوخ هو استحقاق دستورى يسعى إليه عدد كبير من المواطنين للانتخاب، حيث ظهر وعى كبير لدى المواطنين مؤخرا فى المشاركة بالاستحقاقات المختلفة والتى كان آخرها التعديلات الدستورية، وأكد فى بيان له أنه قد تم وضع خطة احترازية لإتمام العملية الانتخابية لمجلس الشورى لعدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، حيث تقرر منع المؤتمرات الجماهيرية المعتادة، وسيتم تحويل تلك المؤتمرات إلى بث حى على مواقع التواصل الاجتماعى وتستهدف مناطق معينة حتى يتم التواصل الأمثل مع المرشحين، موضحا أنه سيتم استهداف كافة المحافظات فى سباق انتخابات مجلس الشيوخ المقبل، وأكد أن الحزب ينافس على 20 مرشحا فى المقاعد الفردية، و2 فى القائمة الوطنية بالانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ المصرى.

كما أعلنت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن عقد لقاءات بث مباشر لمرشحيها فى انتخابات مجلس الشيوخ.

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إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الأول، القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردى والقائمة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عقب تسلم الهيئة الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى فى الطعون الانتخابية.

وفيما يخص نظام القائمة، لم يعلن أى حزب التقدم بقوائم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، سوى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتى تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف التيارات، وضمت أحزاب: مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، والوفد وحماة الوطن، والمصرى الديمقراطى، والحرية المصرى، والمؤتمر والتجمع ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، والإصلاح والتنمية.

وتواجدت القائمة الوحيدة المرشحة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ فى القطاعات الأربعة (القاهرة ووسط الدلتا- شرق الدلتا- غرب الدلتا- شمال ووسط وجنوب الصعيد)، وبالتالى لن تكون هناك منافسة على القوائم. ويقود القائمة الوطنية من أجل مصر، حزب مستقبل وطن، فيما أكد أشرف رشاد، نائب رئيس الحزب فى مؤتمر للقائمة، أنه تم رفض نظام المحاصصة فى القائمة، وذلك لخلق كوادر حقيقية قادرة على أن تكون إضافة حقيقية للغرفة التشريعية الثانية والعمل الحزبى، حيث كانت جلسات الحوار المجتمعى من أجل التوافق مع الأحزاب، للخروج بقائمة وطنية.