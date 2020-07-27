شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 400 ألف أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز تمامًا للعدالة الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن دعم هذه الفئات يتم من خلال شق مادي وآخر تمكيني.

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN»، الاثنين، أن مبادرات «تكافل وكرامة» و«أطفال بلا مأوى» و«كبار بلا مأوى» تهدف لتوفير حلول مستدامة لهذه الفئات، واجتماعها مع الرئيس اليوم تضمن الحديث عن برنامج تكافل وكرامة، مع بحث تفاصيل قاعدة البيانات الموحدة التي يتم تنفيذها حاليًا.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الاجتماع تطرق لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يحتلون أهمية كبيرة على القائمة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى تخصيص 150 مليون جنيه إضافي لصناديق ذوي الاحتياجات الخاصة، ليصل رأس مالها لـ300 مليون جنيه لتوفير خدمات وأنشطة مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس.

وأوضحت أن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 3.5 مليون أسرة بنحو 15 مليون مواطن، ونهدف لزيادتهم لـ 4 مليون أسرة بالتنسيق مع المجتمع المدني، وهناك مليون مستفيد بدعم نقدي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنحو 5 مليارات جنيه سنويًا، وهناك 340 مؤسسة تقدم خدمات لذوي الإعاقة، لأكثر من 380 ألف شخص، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف أسرة استفادوا من مبادرة «حياة كريمة» برفع كفاءة المنازل ومياه وصرف، و86 ألف شخص استفادوا من القوافل الطبية، ونستهدف الوصول لـ400 ألف أسرة ضمن مبادرة «حياة كريمة».