«نرجو المزيد».. عبدالله رشدي يعلق على عقوبة حبس «حنين حسام» و«مودة الأدهم»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الداعية عبدالله رشدي، على أحكام القضاء الصادرة بحق فتاتي الـ«تيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، في اتهامهم بـ«التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور».
وقال «رشدي»، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مساء الاثنين: «أصدر القضاء حكماً تاريخياً وهو الحبس لبعض فتيات التيك توك لينتبه الأهل لأولادهم وبناتهم وشَرَفِهم، وليرتدعَ مثيرو الفساد والشهواتِ».
وأضاف: «بالمناسبة.. كل ما يحض على نشر الفواحش يجب منعُه وليس فقط بنات التيك توك، فالمعصية شيءٌ والمجاهرَةُ بها وإشاعتُها شيءٌ آخر تماماً، ونرجو المزيد من هذه الأحكام الرادعة لكل من تسول لهم أنفسهم إشاعة الفواحش في مجتمعنا المصريِّ الأصيل».
كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت، الاثنين، بمعاقبة فتاتي تطبيق «تيك توك» الطالبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين والغرامة 300 ألف جنيه، في اتهامهم بـ«التعدي على القيم والمبادىء الأسرية، ونشر الفسق والفجور».
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