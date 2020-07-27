شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تكذب «وضوء الوزير مرة واحدة يوميًا» ترشيدًا للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الأوقاف، الاثنين، بيانا للرد على ما نشرته بعض صفحات الجماعات الإرهابية منسوبا للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه يتوضأ مرة واحدة في اليوم ترشيدًا للمياه.

وقال البيان: «اعتادت جماعات الفتنة والضلال بث الأكاذيب وليس بمستغرب منها، فما أتى على أصله لا يُسأل عن علته، حيث نشرت بعض صفحات الجماعات الإرهابية المجرمة افتراء وكذبا ما نسبته إلى معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه يتوضأ مرة واحد في اليوم ترشيدًا للمياه، وهو كذب محض وافتراء ليس بغريب على هذه الجماعات وعناصرها المجرمة، إذ يؤكد وزير الأوقاف على أن السنة هي استحباب الوضوء لكل صلاة، مع التأكيد على عدم الإسراف في استخدام المياه ولو كان الإنسان على نهر جار، انطلاقا من سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) عندما مر على سيدنا سَعْدٍ بن أبي وقاص (رضي الله عنه) وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: (مَا هَذَا السَّرَفُ ؟) فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ)».

وأكد المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أن تشيير ما لم يتحقق الإنسان من صدقه هو مشاركة في الكذب والافتراء، ورب العالمين (عز وجل) يقول في كتابه العزيز: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): ” كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ”.