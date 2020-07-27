شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل طقس العيد: «أمطار خفيفة.. ودرجات الحرارة تتعدى الـ40» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا الأيام المقبلة، وخلال عيد الأضحى ولكن الأجواء ستكون مستقرة.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ما تردد حول وجود موجة شديدة الحرارة غير صحيح بالمرة فالارتفاع سيحدث ولكن سيكون طفيفًا للغاية بمعدلات لن تتجاوز 38 درجة على القاهرة والوجه البحري.
وتابع: "درجات الحرارة في الجنوب من الممكن أن تتعدى الـ40 مع وجود فرص للأمطار الخفيفة، وهو ما يتماشى مع المعدلات مع انخفاض معدلات الرطوبة".
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