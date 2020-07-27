البيئة: مساع لدمج العاملين بالمخلفات الصلبة بالقطاع الرسمى للتمتع بغطاء اجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة عقدت عدد من الاجتماعات مع نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعى لبحث دمج القطاع غير الرسمي الذى يعمل في مجال المخلفات الصلبة كى يكون قطاع رسمي، لأن هذه الخطوة مهمة فى تطوير هذه المنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن العاملين في قطاع المخلفات الصلبة يقومون بعمل جبار في ظل أزمة كورونا، وما يتعرضون له من أخطار، وبالتالي من المهم أن يبقى لهم غطاء اجتماعى حيث يدخلون في نظام الحماية الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن من يعمل في هذه المنظومة الخاصة بالمخلفات الصلبة لابد أن يكون له مهنة، حيث إنه في منظومة المخلفات الصلبة البلدية التي تم تصميمها من جهاز إدارة المخلفات وتم اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء بها 3 برامج وهى بنية تحتية ثم تشغيل البنية التحتية وتدوير البيت والمصنع وهذا بدأت فيه وزارة التنمية المحلية، بجانب المناخ الداعم من يعملون في هذه المنظومة التدريب والتوعية لمن يعملون.
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