شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتكليف حسام عبد الغفار بمنصب المتحدث الإعلامى للوزارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، متحدثًا رسميًا باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جدير بالذكر أن الدكتور حسام عبدالغفار شغل العديد من المناصب، منها: المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان لمدة عامين، كما شغل منصب أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية.
كما تقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي على تولي هذه المهمة وجهوده المتميزة خلال فترة عمله الماضية، بالإضافة إلى عمله الاصلي في ظل الظروف التي مرت بها البلاد لمواجهة تداعيات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.
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