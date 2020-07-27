شكرا لقرائتكم خبر عن بلوكات منقوشة وتماثيل جرانيت..الآثار تعلن عن كشف موقع فرعونى بميت رهينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعثة الإنقاذ التابعة للمجلس الأعلى للآثار ، عدد من البلوكات الحجرية المنقوشة والتماثيل الأثرية ، وذلك أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي بدأها المجلس داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين أثناء إقامة أحد المشاريع بالمنطقة، والتي تبعد حوالي 2 كيلو متر جنوب شرق منطقة ميت رهينة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن بعثة حفائر الانقاذ عثرت خلال الأيام الماضية على عدد من البلوكات الأثرية المنقوشة وتماثيل من الجرانيت الوردي والاسود والحجر الجيرى ترجع لعصر الملك رمسيس الثاني، بالاضافة الى بعض البلوكات من الحجر الجيري ترجع للعصر القبطي مما يدل عليكى اعادة استخدام المنطقة في عصور لاحقة، مؤكدا على انه فور كشف النقاب عن بوادر شواهد أثرية بالمنطقة بدأ المجلس في عمل حفائر الإنقاذ.

وأشار د. وزيري، إلى أن بعثة الإنقاذ الأثري اكتشفت تمثال للملك رمسيس الثاني بصحبة اثنين من الالهه وعدد من تماثيل الالهه المختلفة مثل" سخمت وبتاح وحتحور. وسوف تستمر أعمال حفائر الانقاذ حتى يتم الكشف عن كل القطع والشواهد الأثرية الموجودة بالمنطقة

وكان فريق بعثة المسح الأثري العاملة بمنطقة الهضبة الصحراوية غرب أبیدوس، كشفت الشهر الجارى عن￼ مجموعة من الفتحات الموجودة على مستوى مرتفع من واجهة الجبل ترجع إلى العصر البطلمى .

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك الفتحات تقع في منطقة الوادي المقدس جنوب الجبانة الملكية بأم القعاب، وبعد المعاينة الدقيقة تبين أنها مداخل تقود إلى غرف مقطوعة في الصخر، لا يزيد ارتفاعها عن 1.20 مترا، وتتنوع بين غرفة واحدة وغرفتين أو ثلاثة ومجموعة أخرى تتكون من خمس غرف متصلين ببعضهما البعض من خلال فتحات ضيقة مقطوعة عبر الجدران الصخرية الفاصلة بينها.

وقال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا ورئيس البعثة، ان تلك الغرف غير مزخرفة؛ وتقع فوق آبار رأسية عميقة مرتبطة بأنفاق مياه طبیعیة، ويحتوي معظمها على كسر فخار ونیشات ومصاطب وعدد من الدوائر الغائرة أو الأحواض المقطوعة في الأرضية، بالإضافة إلى عدد من الثقوب الصغيرة في الجدران أسفل السقف مباشرة، وفجوات قرب فتحات المدخل، والتي من المرجح انها كانت تستخدم كمقابض للأيدي أو لربط الحبال.

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