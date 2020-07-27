شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين بالقاهرة يرافق وزير النقل أثناء تفقد الهبوط الأرضى بالسفارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، صباح اليوم الإثنين، مقر سفارة مملكة البحرين بالقاهرة للوقوف على حجم التلفيات التي تعرضت لها السفارة جراء الهبوط الأرضي الذة حدث أمس بسبب أعمال الحفر الجارية بشبكة مترو الأنفاق.

ووفقا لبيان سفارة مملكة البحرين، رافق وزير النقل المصري هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وزير النقل المصري في جولته بمبنى السفارة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالسفارة وميحطها، حيث أطلعه الجودر على التلفيات التي لحقت بسور السفارة والغرفة الملحقة بالسور، والتى تأثرت بسبب هروب التربة وكذلك تفقد المبنى الرئيسي بالسفارة، للوقوف على طبيعة الموقف وحجم الضرر الذي لحق بالسفارة نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء عمل الماكينة.

وأكد وزير النقل المصرى، أنه سيتم بالبدء فى المعالجة فورا والاطمئنان على كافة مبانى السفارة.

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وأعلن د. عمرو علي عبد الرحمن رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة عين شمس تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة بإعداد تقرير عن حالة العقار وسور السفارة كما سيتم ملء فراغات التربة أسفل القواعد من الخارج من جهة مبنى سفارة البحرين حتى التأكد من ملء جميع الفراغات.



