شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف ترد على مروجى شائعة وضوء "مختار جمعة" مرة واحدة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف بيانا ردا على ما نسب للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه يتوضأ فى اليوم مرة واحدة لترشيد استهلاك المياه.
وقالت الوزارة فى بيانها:" اعتادت جماعات الفتنة والضلال بث الأكاذيب وليس بمستغرب منها، فما أتى على أصله لا يُسأل عن علته ، حيث نشرت بعض صفحات الجماعات الإرهابية المجرمة افتراء وكذبا ما نسبته إلى الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف أنه يتوضأ مرة واحد في اليوم ترشيدًا للمياه، وهو كذب محض وافتراء ليس بغريب على هذه الجماعات وعناصرها المجرمة.
وأكد وزير الأوقاف ، على أن السنة هي استحباب الوضوء لكل صلاة، مع التأكيد على عدم الإسراف في استخدام المياه ولو كان الإنسان على نهر جار ، انطلاقا من سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) عندما مر على سيدنا سَعْدٍ بن أبي وقاص (رضي الله عنه) وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ : (مَا هَذَا السَّرَفُ ؟) فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ ؟ قَالَ : (نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ) .
وأكد المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، أن تشيير ما لم يتحقق الإنسان من صدقه هو مشاركة في الكذب والافتراء , ورب العالمين (عز وجل) يقول في كتابه العزيز : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" , ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ"
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