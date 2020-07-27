شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بإخطارها بتفاصيل نظام التكليف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت نقابة الأطباء، خطاب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للمطالبة بموافاة النقابة بنسخة معتمدة من القرارات التنظيمية التي توضح جميع قواعد وتفاصيل نظام التكليف الذى تنوى وزارة الصحة تطبيقه، موضحه أنه نظام (تكليف ممارس عام) لمن يرغب من أطباء التكليف بالدفعة الحالية.

وقالت النقابة، فى خطابها لوزيرة الصحة، بالإشارة لعزم وزارة الصحة تطبيق نظام (تكليف ممارس عام) لمن يرغب من أطباء التكليف بالدفعة الحالية، نرجو موافاتنا بنسخة معتمدة من القرارات التنظيمية التي توضح جميع قواعد وتفاصيل هذا النظام.

وكانت نقابة الأطباء قالت إن أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2020، مازالت قيد التفاوض مع المسئولين حيث تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المباحثات للوصول الى حل بدلاً من نظام تكليف به العديد من المشكلات ظهرت فى تكليف الدفعة التكميلية سبتمبر 2019، وهو ما يثير القلق عند تطبيقه على دفعة عددها يزيد عن 8 الآف طبيب .

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وأضافت نقابة الأطباء، أنها لم تدخر جهداُ فى محاولة الوصول الى حلول، لكن حتى الآن لم نصل الى حل لهذه الأزمة، ولا صحة لبعض الشائعات والبيانات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التى تقول ان الأزمة انتهت.

وأكدت النقابة على حقوق شباب التكليف دفعة مارس 2020 فى الاستجابة لمطالبهم المشروعة فى نظام تكليف متعارف عليه ويحقق مصلحة الجميع بدلاً من نظام كل بنوده تشير الى طريق الفشل.



