شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة يشيد بالتدابير الاحترازية المصرية لاستئناف السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، سير جيفري أدامز سفير بريطانيا بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة ودفع الحركة السياحة بين البلدين حيث يعتبر السوق البريطانى من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواصل مع سفراء الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وحضر اللقاء السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العناني التدابير والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري في محافظات جنوب سيناء و البحر الاحمر و مطروح كمرحلة اولي.

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وأوضح أنه منذ استئناف الحركة السياحية استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة أكثر من 26.000 سائحا من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا، لافتا إلى أن هناك عددا كبير من الرحلات السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر عادت إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أية حالة إصابة واحدة.

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف السياحة، موضحا أنه لا يوجد أية قيود أو موانع على السفر إلى مصر من بريطانيا، إنما يحكم السفر بعض النصائح والضوابط العامة التي وضعتها Public health England و National travel health network and center.

جدير بالذكر أن مصر وبريطانيا تتمتع بعمق العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة في مجال السياحة، حيث أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي تم استئناف خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في بريطانيا الى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة إسبوعياً.