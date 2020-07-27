شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تعقد مؤتمر صحفى الأربعاء عن أخر تطورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة الصحة العالمية بعد غدا الأربعاء مؤتمر صحفي ، بالفيديوكونفرانس حول مستجدات جائحة فيروس كورونا ‪(COVID-19)‬ ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود والممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى. Advertisements ويشمل المؤتمر تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود وكذلك إرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة أثناء عيد الأضحى في سياق كوفيد-19 والرد علي تساؤلات الصحفيين. ويتحدث في المؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة‪ ‬العالمية لشرق المتوسطو د. ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، منظمة الصحة العالمية ود. أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، منظمة الصحة العالمية .

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