شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى ضد شركة لإبادة الحشرات لاستخدام مواد فاسدة والتهرب من العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المواطن مصطفى عنبر، بشكوى لجهاز حماية المستهلك حملت رقم (2080655) ضد إحدى شركات إبادة الحشرات لاستخدامها مواد كيميائية فاسدة في رش المنازل والتهرب من عملائها بعد عملية الرش.

وأوضح "عنبر" في شكواه، أنه اتصل على رقم (الشركة المتحدة الألمانية لإبادة الحشرات) -بناء على إعلان لها- لرش شقته نظرا لزيادة الحشرات المختلفة بالشقة. وبالفعل جاء مندوبون فنيون من الشركة يوم 10 يوليو الجارى لرش الشقة. لافتا إلى أنه لاحظ خلال عملية الرش إنبعاث رائحة كيميائية شديدة وقوية نتيجة عملية الرش على العلم أن الشركة أوضحت فى الاتصال الهاتفى للغتفاق على عملية الرش أن المبيدات المستخدمة آمنه ودون رائحة.

وأضاف ، "بعد عملية الرش ببضع أيام إكتشفت ظهور الحشرات مرة أخرى وبكثافة، فقمت بالاتصال بالشركة لإبلاغهم بالأمر يوم السبت 25 يوليو 2020، وتم تحديد موعد يوم الاثنين 27 يوليو الساعة 2 عصرا لحضور فنى رش للشقة للمتابعة. ثم جاء الموعد ولم يأتى مندوب الرش فقمت بالاتصال بالشركة مرة أخرى لمعرفة سبب عدم حضور فنى الرش فى الموعد المحدد سلفا إلا أننى فوجئت بإغلاق الخط فى وجهى عدة مرات دون رد."

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وتابع "المفاجأة فى الأمر ، حينما قررت الاتصال برقم الشركة المطبوع فى الوصل الذى حصلت عليه بعد عملية الرش الأولى فى 10 يوليو، نظرا لعدم رد الشركة على الرقم الذى حدث من خلاله الإتفاق، إلا أننى تفاجأت بأن الرقم خارج نطاق الخدمة".

ودعا مصطفى عنبر، بالقائمين على جهاز حماية الستهلك، التحرى عن الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحول دون تكرار هذا الأمر مجددا، حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم، داعيا الجهة المخولة لحماية حقوق المستهلك، تحرى الأمر واتخاذ ما يلزم مع الشركة المذكورة لعدم تكرار هذا الأمر مع مواطنين آخرين قد يتعرضوا للنصب من قبل هذه الشركة .