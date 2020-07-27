شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرقابة الإدارية تحتفل بانضمام دفعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت هيئة الرقابة الادارية اليوم بتخريج دفعة جديدة من الأعضاء الجدد المنضمين اليها، ووفقاً لقانون هيئة الرقابة الادارية المعدل برقم 207 لسنة 2017، فقد صدق رئيس الجمهورية على تعيين الأعضاء الجدد ليكونوا بمثابة دماء جديدة تسرى فى شرايين الهيئة، وليشكلوا قوة اضافية تعمل الى جانب زملائهم من الاعضاء القدامى فى دحر ومكافحة الفساد واحكام الرقابة على مقدرات الدولة، وذلك بعد ان تم تدريبهم بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة على كافة العلوم القانونية، والاقتصادية، والمالية والإدارية.



تخريج دفعة

وتم تدربيهم فنياً وعملياً على تنفيذ وضبط القضايا، واليات الرقابة الفعالة والمانعة، وكافة الاعمال التخصصية الاخرى، كما تم تثقيفهم بكافة القضايا والموضوعات المعاصرة وأولويات الدولة وتوجهها فى المرحلة الحالية والمستقبلية، وقد شهد مراسم الحفل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب رئيس الهيئة، وعدد من القيادات.

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الرقابة الادارية

وجاء فى كلمة الوزير التى وجهها للأعضاء الجُدد، التأكيد على ان الهيئة منذ نشأتها فى عام 1964 دأبت على انتقاء رجالها واختيارهم بكل دقة وعناية من جهات عُرفت بالانضباط والالتزام، فكانوا صفوةً مختارة ومنتقاة، وأن ما أولاه رئيس الجمهورية من ثقةٍ للهيئة، اصبحت بعدها الظهير فى مراجعة خطط التنمية الشاملة بكافة المجالات وراجعت مدى صلاحية المشروعات القومية المُنفذة فنياً وإدارياً لمنع أيةَ شوائب أو مظاهر انحراف أو إهمال أثناء تنفيذ تلك المشروعات.



جانب من الاحتفال

وخاطب رئيس الهيئة الأعضاء الجُدد بأنهم انضموا رسميًا لطليعة أبناء الهيئة وانهم مُزودين بخبرة تدريبية مديدة تجعلهم محل الثقة فى الأداء، وطالبهم بتحمل أمانة المسئولية وان يقفوا بالمرصاد للفاسدين، وان يكونوا مؤمنين بأهمية دورهم فى تلك المرحلة الحالية التى يمر بها وطننا العزيز.