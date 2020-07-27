شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يحذر من استراتيجية جديد لداعش تنتهج إشعال الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه تابع إصدارًا مرئيًّا جديدًا لتنظيم «داعش» الإرهابى تحت عنوان: «وحرِّض المؤمنين»، وجَّه خلاله التنظيم أتباعه من الذئاب المنفردة وغيرهم من المناصرين لأفكاره المتطرفة، باستغلال كافة الأساليب المتاحة للإفساد ونشر الفوضى.

وحثَّ الفيديو المنشور مساء أمس عبر منصات التنظيم الرسمية، أتباع «داعش» على افتعال وإنشاء الحرائق فى البلاد المختلفة، كما عرض صورًا لخريطة الولايات المتحدة الأمريكية وهى تحترق بالنار، مستشهدًا بإحصاءات اقتصادية لأبرز الخسائر التي تكبَّدتها أمريكا وأستراليا واليونان من وراء الحرائق.

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وأوضح الإصدار أن الحرائق تحقِّق ما تعجز الأسلحة والمتفجرات عن تحقيقه في إلحاق الخسائر البشرية والاقتصادية بالدول، وأن إشعالها أسهل في المراوغة والهروب واجتياز النقاط الأمنية.

من جانبه يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا الإصدار يأتى فى ظل الهزائم العسكرية المتتالية لتنظيم «داعش» الإرهابى وتضييق الخناق عليه، وهو الأمر الذى دفعه إلى التفكير فى استخدام استراتيجية إشعال الحرائق.

وحذِّر المرصد من استخدام تلك الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها التنظيم المتطرف، مشددًا على على أنها دعوات مسمومة محرمة شرعًا ومجرمة قانونًا؛ إذ إنها تستهدف ترويع الآمنين وتهدد أمن المجتمعات وتقوِّض استقرارها.