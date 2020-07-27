شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: درجة الحرارة فى العيد 50 والمصرى المعتدى عليه بالكويت تنازل عن حقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الإثنين 27 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن شائعة ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، الذى يوافق أول أيامه الجمعة المقبل، انتشرت بصورة كبيرة على السوشيال ميديا، لكن الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، نفت هذا الأمر.

وأوضحت شاكر، فى تصريحات إعلامية، أنّه سيكون بالفعل هناك ارتفاع فى درجة الحرارة، لكنه طفيف يصل إلى 37 و38 درجة فقط وليس 50 درجة مثلما يتردد، وذلك بالنسبة للقاهرة خلال هذه الأيام، ويستمر يومي الجمعة والسبت أول وثاني أيام العيد، وبالنسبة لجنوب البلاد ستصل درجة الحرارة إلى 46 أو 47 درجة، وهو أمر معتاد عليه في جنوب مصر، موضحة أنّه بداية من اليوم سيشهد سقوط أمطار خفيفة ورعدية لارتفاع درجة الحرارة في بعض المناطق.

كما رصد موقع فالصو، تداول شائعة تنازل الشاب المصرى الذى تعرض للإهانة والاعتداء أثناء عمله من قبل أحد الكويتيين عن حقه القانونى، لكن هشام عسران قنصل مصر بالكويت، أكد "عسران"، في تصريحات إعلامية، أن المواطن الكويتي تطاول على "وليد" لتمسكه بعدم مخالفة القانون، وفور علم مدير الجمعية بالواقعة أبلغ الشرطة وتم القبض على المتهم، موضحا أن السفارة المصرية تواصلت مع "وليد"، وأكد أنه متمسك بحقه القانونى ولم ولن يتنازل عنه، وستقدم له المساعدات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن السفارة تحركت قبل انتشار فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي .

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وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، رد مترو الأنفاق على شائعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى وعدد من المواقع الإخبارية، حول تسبب أعمال الحفر للخط الثالث لمترو الأنفاق فى انهيار عقار الشربتلى بحى الزمالك.

ونفت الهيئة القومية للأنفاق، ما تردد عن انهيار العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك نتيجة أعمال الحفر للخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحة أن ما نشر عن انهيار العقار عار عن الصحة، وما حدث هو هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الإثنين، انتشرت تقارير على مواقع إخبارية وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماع بأن الفنانة غادة عبدالرازق تزوجت في حياتها 15 مرة، وهو ما كذبته النجمة المصرية، مؤكدة أنها تزوجت 10 مرات فقط، بما فيهم زوجها الحالى، مدير التصوير، هيثم زنيتا، بحسب موقع "العربية".