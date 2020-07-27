شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مكافأة استثنائية لـ 3 مديريات لتحقيق مبيعات مضاعفة بصكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديريتى أوقاف شمال سيناء وأسوان، من تحقيق حصيلة مبيعات ضعف ما تم تحصيله خلال العام الماضي للمرة الثانية خلال هذا العام 1441هـ في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الاثنين ، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة إضافية قدرها (خمسة آلاف جنيه) لكل مديرية من المديريتين تقديرًا لجهودهما في المشروع.

كما حققت مديرية أوقاف السويس حصيلة مبيعات ضعف ما تم تحصيله خلال العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة إضافية قدرها (خمسة آلاف جنيه) للمديرية.

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وأكدت الوزارة أن هذه المكافأة سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عن تمكن 18 مديرية أوقاف فى المحافظات من تحقيق أرقامًا قياسية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعاتها في صكوك أضاحي الأوقاف العام الماضى، لافتة إلى أن المديريات التى حققت إنجازات فى مشروع صكوك الأضاحى وهى:"الغربية، الدقهلية، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، المنوفية، بورسعيد، أسيوط، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، السويس، قنا، الأقصر، جنوب سيناء"