شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر دولة محورية للحفاظ على السلام والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة هونج جين ووك، عن فخره وسعادته بتولي الحقيبة الدبلوماسية لبلاده في مصر، مشددا على محورية الدور المصرى فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وقال السفير - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين - إن علاقة كوريا الجنوبية بمصر راسخة وأنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والتجارية، مضيفا أن مصر بموقعها الجغرافي والاستراتيجي كدولة محورية تلعب دورًا هامًا بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

ولفت السفير، الذي عمل مديرا لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكورية لمدة ثلاث سنوات، أن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة، وأن بلاده تدرك أهمية الدور الريادي المصري في قيادة الاقتصاد والسياسة والثقافة في المنطقة .

وأوضح هونج أن مصر تعد شريكا هاما لكوريا، وهناك تواصل دائم بين رئيسي البلدين للتنسيق حول العديد من القضايا على الساحة الدولية كما جمعتهما عدة لقاءات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية، لافتا أن رئيس كوريا الجنوبية سيزور مصر عقب انتهاء أزمة جائحة كورونا، مضيفا: "سأسعى لعقد قمة ناجحة بين الرئيسين، والتي ستعطي زخما للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات " .

وأشار السفير إلى أنه شهد آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين مثل النجاح في عقد اجتماع القمة بين الرئيس مون والرئيس السيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2018 والقمة الهاتفية في 5 مارس هذا العام.

وقال إنه يمكن أن يكون لمصر دورا كبيرا في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، نظرا لأنها تحافظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهي دول ذات تأثير مباشر على القضية الكورية.

ونوه هونج بأن الاقتصاد المصري يعد أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، كما أن مصر سوق ضخم، وتمتلك إمكانات بشرية هائلة، ووفقا للإحصائيات الدولية ستصبح مصر من أكبر اقتصاديات العالم خلال الفترة المقبلة، ومن ثم ستكون مصر شريكا اقتصاديا هام لكوريا.

وأكد أن كوريا الجنوبية على استعداد على مشاركة نجاحاتها مع الدول الصديقة ومن ضمنها مصر، ولفت أن العديد من الشركات الكورية بدأت بالفعل إنشاء خطوط إنتاج لها في مصر، كما توجد مشروعات تعليمية ومشاريع البنية التحتية والنقل تنفذها كوريا على ارض مصر.

ولفت السفير أنه جاري دراسة إطلاق مشروع ذكاء اصطناعي، وتوسيع المشروعات الثنائية لتعزيز التنوع الاقتصادي ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، واصفا الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر بالناجحة جدا، وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالنمو الاقتصادي لمصر وهم ما قد يدفع المزيد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر.

وشدد هونج على أن العلاقات بين الشعوب ذات أهمية قصوى، فالحكومات تتغير لكن الشعوب باقية، ويجب تعزيز العلاقات بين الشعوب لخلق علاقات أكثر استدامة، مشيرا إلى أنه سيسعى لزيادة أعداد السياح والطلاب الكوريون إلى مصر.