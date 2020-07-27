شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: البورصة السلعية ستختذل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الإعلان عن تأسيس شركة إدارة البورصة السلعية، والتى ستكون برأس مال 100 مليون جنيه، موضحاً أنها ستكون بورصة حاضرة مثل بقية بورصات العالم.

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وأكمل عشماوي، خلال مداخلة هاتفية لـ"برنامج اليوم"، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن البورصة السلعية ستختذل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إجراءات التأسيس وأول عملية ستكون في أوائل العام المقبل.

أكد الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية توفير 18 ألف رأس ماشية فى حجر أبو سنبل استعدادا بعيد الأضحى المبارك حيث يوجد كميات كبيرة من اللحوم وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية ب85 جنيه والبرازيلي الطازج من 90 الى 100 جنبه وايضاً اللحوم البرازيلى المجمد بسعر 65 جنيه للكيلو كما يتم طرح اللحوم البلدى فى الاسواق من 90 الى 120 جنيه