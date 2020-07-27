شكرا لقرائتكم خبر عن أحرف عجوز فى مصر.. "حسن النمر" أكبر لاعب كرة بمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمره تخطى الـ55 عاما، ورغم ذلك يقضي حياته بين مراكز الشباب، الكرة هي صديقته الوحيدة، لم يتركها يوما، رغم مصاعب الحياة، وزحام العمل، ورفض والده سنوات طويلة أن يصبح لاعب كرة قدم، ولكن لم يتمكن أحد من أن يمنعه عن عشقه، واليوم أصبح يلقب بكل فخر "أحرف عجوز في مصر".

ولن تصدق وأنت تشاهد مهارات عم "حسن النمر" أنك أمام رجل يقترب من عامه الـ60، بمهارة ورشاقة يتحرك دائما، ينفذ حركات من الصعب على الشباب تنفيذها، يتمكن من هزيمة الشباب بكل سهولة.

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مهارات مبهرة يقدمها حسن النمر منها القدرة بالاحتفاظ بالكرة لأكثر من ساعة فوق رأسه، وتنطيط الكرة في مساحة متر واحد فقط لوقت طويل، وغيرها من المهارات التي أصبحت تلفت الجميع، والتي حولت فيديوهاته إلى أكثر الفيديوهات مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.