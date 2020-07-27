شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للحصول على تصريح خطابة بالمكافأة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، من لهم حق دخول المقابلة للحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة من خريجي المراكز الثقافية الحاصلين على الدكتوراه.

وقالت الوزارة إنه من المقرر عقد المقابلة يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس المقبل، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بديوان عام وزارة الأوقاف، مؤكدة أنه على الأسماء المعلنة الحضور فى الميعاد المحدد، ومعهم بطاقة الرقم القومى، وصورة من شهادة الدكتوراه، والأصل للاطلاع عليه.

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واختتمت وزارة الأوقاف السبت الماضى، فعاليات الفوج الأول لمعسكرات تدريب الأئمة تحت عنوان: "الإرهاب الإلكترونى: المخاطر وسبل المواجهة" بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وحاضر خلال المعسكر الدكتور هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والدكتور أحمد على سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والشيخ محمد عسكر مدير إدارة الدعوة الإلكترونية ، بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، والشيخ عبد الفتاح عبدالقادر جمعة المساعد العلمي لمدير عام التدريب ، وعدد من الأئمة .

و أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن التصدي لحملات الجماعات الإرهابية وأفكارها المتطرفة عبر شبكة الإنترنت قضية دين ووطن وأمة ، وواجب الوقت بالنسبة للدعاة والأئمة أن يتسلّحوا بوسائل العصر سواء في نشر رسالة الإسلام المعتدل بعيدا عن الغلو والتطرف ، أو في مواجهة حملات الإرهاب الديني والفكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، موضحا أن الإرهاب الإلكتروني أسرع انتشارا وأكثر فتكا بالأوطان والشعوب ، وهو أشبه بالفيروسات القاتلة سريعة العدوى والانتشار ، مما يجب معه تحصين المجتمعات خصوصا فئة الشباب التي تعمل الجماعات الإرهابية على استقطابها وتوظيفها عبر صفحاتهم المجهولة ضد أوطانهم وتمزيق شعوبهم مستخدمة الوسائل الإلكترونية الحديثة ، فكما قام العالَم وهبّ هبّةَ رجل واحد في مواجهة ومحاصرة فيروس كورونا ، فلماذا لا يهب العالم بنفس الهمة في مواجهة الإرهاب وصانعيه من خلال العلماء والمفكرين ومن ثم تنحصر وتتقزم بؤر إيوائه.