شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الإصلاحات فى عقار الزمالك المائل وهبوط حديقة سفارة البحرين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى اللجان الفنية الإصلاحات اللازمة لتصدعات عقار الزمالك وحديقة سفارة البحرين بالزمالك، بعد حدوث هبوط بالتربة نتيجة أعمال حفر المترو، ويتم الآن إنشاء حامل حديدى أسفل مدخل جراج العقار رقم 17 شارع البرازيل، والذى شهد الهبوط، حيث يتم صلب العامود الحامل وتخفيف الأحمال عنه، كما يتم أعمال الإصلاح بحديقة سفارة البحرين، وسور السفارة الذى حدث به هبوط وتصدعات.



وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عقار الزمالك المائل، وموقع مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث المرحلة الثالثة، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها بالمنطقة.

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وفرضت الأجهزة المعنية كردون أمنى على العقار ومداخله، بالتزامن مع استمرار اعمال اللجنة الفنية لفحص وحدات العقار وتنفيذ الإجراءات الهندسية.

وعقار "الشربتلى" مكون من جزأين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دور وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظة و مكون من 11 دور وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.