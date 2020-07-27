شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مبادرة "حياة كريمة" تستهدف 400 ألف أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرات "تكافل وكرامة" و "أطفال بلا مأوى" و "كبار بلا مأوى" تهدف لتوفير حلول مستدامة لهذه الفئات، واجتماعها مع الرئيس اليوم تضمن الحديث عن برنامج تكافل وكرامة، مع بحث تفاصيل قاعدة البيانات الموحدة التي يتم تنفيذها حاليًا، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 400 ألف أسرة .

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "ten"، أن الاجتماع تطرق لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يحتلوا أهمية كبيرة على القائمة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن خصص 150 مليون جنيه إضافي لصناديق ذوي الاحتياجات الخاصة، ليصل رأس مالها لـ 300 مليون جنيه لتوفير خدمات وأنشطة مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس.

وأكدت وزيرة التضامن، أن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 3.5 مليون أسرة بنحو 15 مليون مواطن، ونهدف لزيادتهم لـ 4 مليون أسرة بالتنسيق مع المجتمع المدني، وهناك مليون مستفيد بدعم نقدي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنحو 5 مليار جنيه سنويًا، وهناك 340 مؤسسة تقدم خدمات لذوي الإعاقة، لأكثر من 380 ألف شخص، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف أسرة استفادوا من مبادرة "حياة كريمة" برفع كفاءة المنازل ومياه وصرف، و86 ألف شخص استفادوا من القوافل الطبية.