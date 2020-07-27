شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التركى يقتل مدنيين فى قصف جوى على مدينة العمادية شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عراقيان مصرعهما، أمس الأحد، بمدينة العمادية، فى قصف جوى نفذته طائرات حربية تركية تابعة للقوات المسلحة التركية.

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واستهدفت طائرات تابعة للقوات المسلحة التركية، مساء أمس، سيارتين مدنيتين خلال مرورهما بمدينة العمادية، ما أسفر عن مصرع مواطنين عراقيين هما شاهين عمر، و عبد الله أحمد.

ويذكر أن 9 مدنيين عراقيين قد لقوا مصرعهم خلال هذا العام، نتيجة الضربات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة التركية المتوغلة داخل أراضي إقليم كردستان العراق.