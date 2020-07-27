شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التركى يقتل مدنيين فى قصف جوى على مدينة العمادية شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عراقيان مصرعهما، أمس الأحد، بمدينة العمادية، فى قصف جوى نفذته طائرات حربية تركية تابعة للقوات المسلحة التركية.
واستهدفت طائرات تابعة للقوات المسلحة التركية، مساء أمس، سيارتين مدنيتين خلال مرورهما بمدينة العمادية، ما أسفر عن مصرع مواطنين عراقيين هما شاهين عمر، و عبد الله أحمد.
ويذكر أن 9 مدنيين عراقيين قد لقوا مصرعهم خلال هذا العام، نتيجة الضربات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة التركية المتوغلة داخل أراضي إقليم كردستان العراق.
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