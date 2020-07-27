شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الرئيس السيسى منحاز للأسر الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منحاز إلى الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية، إلى جانب تمكين الأطفال، ووضع ذلك على أجندة أوليات الدولة، موضحة أنه وجه بإيجاد حلول مستدامة فيما يتعلق بكفالة الأطفال ورعاية كبار السن والأسرة الأولى بالرعاية، وتابعت: "كما يريد الرئيس تطوير المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال وكبار السن".

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وأضافت الوزيرة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن الوزارة تعمل على توفير قاعدة بيانات بين الوزارة والمجتمع المدنى فيما يتعلق بالحماية المجتمعية، حتى لا يحدث ازدواجية فى عمليات الصرف.

ولفتت الدكتورة نيفين القباج، إلى أن الوزارة تولى ذوى الإعاقة اهتمام كبير، إلى جانب الأسر الأولى بالرعاية، وتابعت: "ولذلك تم إنشاء صندوقين أحداهما استثمارى والآخر مستدام، ونتوقع أن نصل إلى مبالغ كبرى بهذه الصناديق ما يجعلنا نحدث نقلة على أرض الواقع فى حياة الأولى بالرعاية والفقراء".