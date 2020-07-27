شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز التنبؤات الجوية: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الأجواء مستقرة إلى حد كبير، وهناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأيام المقبلة، نافياً ما تردد حول حدوث ارتفاع شديد فى درجات الحرارة خلال العيد.

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وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن درجات الحرارة قد ترتفع درجتين على القاهرة والوجه البحرى عن المعدل الطبيعى، وستكون 36 و37 و38 درجة خلال الأيام المقبلة وأيام العيد، وفى الجنوب 44 درجة، ولا تتجاوز 46 درجة مئوية.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن هناك فرص سقوط أمطار فى حلايب وشلاتين ولكنها خفيفة وغير مؤثرة، مضيفاً أن نسب الرطوبة يمكن أن تنخفض قليلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.