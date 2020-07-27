وزير النقل يتفقد مقر سفارة البحرين بعد الهبوط الأرضي بسبب أعمال المترو (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الاثنين، مقر سفارة مملكة البحرين بالقاهرة للوقوف على حجم التلفيات التي تعرضت لها السفارة جراء الهبوط الأرضي الذي حدث بسبب أعمال الحفر الجارية بشبكة مترو الأنفاق.

ورافق وزير النقل في جولته هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى القاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالسفارة وميحطها، حيث أطلعه «الجودر» على التلفيات التي لحقت بسور السفارة والغرفة الملحقة بالسور التي تأثرت بسبب هبوط التربة.

وتفقد الوزير والسفير المبنى الرئيسي بالسفارة، للوقوف على طبيعة الموقف وحجم الضرر الذي لحق بالسفارة نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء عمل الماكينة.

وأكد وزير النقل أنه سيتم بالبدء في المعالجة فورا والاطمئنان على كافة مباني السفارة.

وأعلن الدكتور عمرو على عبدالرحمن، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة عين شمس، تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة بإعداد تقرير عن حالة العقار وسور السفارة، وسيتم ملء فراغات التربة أسفل القواعد من الخارج من جهة مبني سفارة البحرين حتي التأكد من ملء جميع الفراغات.

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وزير النقل يتفقد مقر سفارة البحرين بعد الهبوط الأرضي بسبب أعمال مترو الأنفاق

وزير النقل يتفقد مقر سفارة البحرين بعد الهبوط الأرضي بسبب أعمال مترو الأنفاق

وزير النقل يتفقد مقر سفارة البحرين بعد الهبوط الأرضي بسبب أعمال مترو الأنفاق

وزير النقل يتفقد مقر سفارة البحرين بعد الهبوط الأرضي بسبب أعمال مترو الأنفاق

وزير النقل يتفقد مقر سفارة البحرين بعد الهبوط الأرضي بسبب أعمال مترو الأنفاق

وزير النقل يتفقد مقر سفارة البحرين بعد الهبوط الأرضي بسبب أعمال مترو الأنفاق