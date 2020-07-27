شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن أسعار اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى.
وقال حسام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «هناك وفرة في كمية اللحوم المتوافرة منافذ الجمعيات الاستهلاكية، أكثر من أي وقت سابق، وذلك بسبب حيطة الدولة وحرصها على توفير المخزون الاستراتيجي».
وأوضح أن مصر تحافظ على ثبات أسعار اللحوم، في ظل ارتفاعها بالولايات المتحدة بنسبة 45%، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحم السوداني يصل إلى 85 جنيها كالعام الماضي، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد بين 63 و67 جنيها.
وأوضح أن الوزارة وفرت 65 شادرا للخراف الحية استعدادا لعيد الأضحى.
وأشار إلى أن أوكازيون الملابس بدأ منذ 4 أيام، متوقعا تحسن حركة الشراء خلال الفترة المقبلة.
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