شكرا لقرائتكم خبر عن دمياط تستعد لماراثون ساخن بانتخابات «الشيوخ».. و«فيسبوك» الدعاية الرسمية للمرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد المشهد الانتخابي لمجلس الشيوخ المقبل، بمحافظة دمياط، مختلفًا تماما عن أية انتخابات سابقه، حيث يتنافس 17 مرشحا فرديا، على ثلاثة مقاعد فقط، بعد أن رحل مقعد القائمة الرابع المخصص للمحافظة للدكتور محمد السباعي ابن محافظة الشرقية، والمتحدث الإعلامي لوزارة الري والموارد المائية، بقائمة شرق الدلتا، عن حزب مستقبل وطن، بينما يخوض رجل الأعمال محمد أبوحجازي مرشح القائمة عن حزب مستقبل وطن، معتمدا على بعض الخدمات الاجتماعية التي يقدمها، ويعتبر فوز أبوحجازي بمقعد القائمة الوحيد، عن المحافظة بمثابة تحصيل حاصل لغياب المنافس.

وفي سياق متصل، يخوض 17 مرشحا الانتخابات للمنافسة على مقعدين عن دائرة واحدة تضم المحافظة بأكملها، مما يمثل أمرا شبه مستحيل لغالبية المرشحين، فيما عدا بعضهم وفي مقدمتهم المهندس وليد التمامي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنشاء والتعمير، والذي يتميز بقبول شعبي وسجل حافل من الخدمات الخيرية والمجتمعية، خاصة في مدينة السرو، التابعة لمركز الزرقا وهي مسقط رأس التمامي، وتتميز بالكثافة التصويتية العالية في الانتخابات، ويعد التمامي المرشح الأقوي لامتلاكه شعبية في مناطق متفرقة بالدائرة بخلاف غيره من باقي المرشحين .

ويخوض المنافسة أيضا حمدي شلبي الشهير بـ«العمدة»، ويعتمد على اتساع دائرة أنصاره في أنحاء قري ومدن كفرسعد، خاصة في مسقط رأسه قرية الركابية، ويتميز شلبي بخبرة انتخابية نالها من خوضه عدة معارك شرسة خلال انتخابات سابقة حسمت أحداها لصالحه، كما يسعي أحمد البلشي للفوز بمقعد معتمدا على قبوله الشعبي والتربيطات التي سعي لها مبكرا، علاوة على دعم عدد من الشباب له، ويخوض المنافسة بقوة اللواء هشام الحفناوي مرشح حزب الجبهة الديمقراطية بالمحافظة والذي يمتلك رصيد كبير من الخدمات خلال وجوده بالخدمة والتي اختتمها مساعدا لمدير أمن دمياط، وهو يكثف من تحركاته بكافة أنحاء المحافظة لحشد أكبر عدد من الأصوات لصالحه.

يذكر أن اللافتات انحصرت على عدد قليل من المرشحين منهم المهندس وليد التمامي ومحمد أبوحجازي وأحمد البلشي مرشحي حزب مستقبل وطن، فيما كثف باقي المرشحين من نشاطهم للدعاية عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتمويل صفحات للدعاية وذلك لانخفاض تكاليفها، واتساع نشاطها وتأثيره القوي، وقام أنصار المرشحين بنشر صور لمرشحيهم وجولاتهم وعرض معلومات تعريفية عنهم، خاصة انهم يخوضون الانتخابات للمرة الأولي في حياتهم، ويعتمدون على تزايد احتمالات تفتيت الأصوات بين أقوى المرشحين واستخدام المال السياسي لجلب الأصوات الانتخابية.

ويخوض المنافسة على مقعدين الفردي على مستوى المحافظة كلا من، وليد صلاح التمامي، وأحمد عبدالشافي البلشي، ومحمود محمد المزين، واللواء هشام الحفناوي، وحمدي شلبي عاشور، والدكتور إبراهيم صقر، ونجلاء محمود أحمد، وكمال نعناع، وشادى أبوعوف، ووفيق اللبان، والسيد محمد سليمان الراعى، وأحمد مختار الحفناوى، ومجدى المعصراوى، وحسين سعد محمد، ووحيد عبدالقادر، ومحمد الحفناوي، ومحمد سليمان عفيفي.

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