شكرا لقرائتكم خبر عن بدء نقل قاطني المناطق العشوائية بجبل العفش إلى منطقة الروضة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة البحر الأحمر، الاثنين، بدء نقل قاطني منطقة الخطورة الداهمة بجبل العفش بمدينة الغردقة إلى بديل العشوائيات بمنطقة الروضة بالغردقة، وهي عبارة عن عمارات سكنية ومنازل كاملة التشطيب يتخللها منطقة خدمات.

وأوضح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، في بيان، توزيع كرتونة مواد غذائية وأنبوبة بوتجاز لكل أسرة لحين توصيل الغاز الطبيعي، موجها بتوفير سيارات من مجلس مدينة الغردقة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، إلى بديل العشوائيات بمنطقة الروضة، لافتاً إلى أنه كلّف مجلس المدينة بإزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين اللذين استلموا بديل العشوائيات.

وشدد المحافظ على تنفيذ إزالة المنطقة فور تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم، كما وجه بتوفير سيارة لبيع الخضروات والفاكهة بالمساكن الجديدة، مؤكدا أنه حرص على متابعة بدء عملية تسليم المواطنين بديل العشوائيات بنفسه بمرافقة مدير أمن البحر الأحمر.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من باقي مراحل النقل عقب إجازة عيد الأضحى، مؤكدا أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة حققت نجاحاً كبيراً في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية لحياة كريمة، بدلاً من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجة الدولة لبناء الإنسان.

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