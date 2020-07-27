شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تقرر العودة التدريجية للعبادة في الكنائس بدءا من 3 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، في اجتماعهم اليوم الاثنين، عبرَ وسائلِ التواصلِ الإلكتروني، العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارا من 3 أغسطس المقبل.

وقدم المجتمعون الشكر لله من أجل الدور الذي قامت به الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك جميع العاملين بالقطاع الطبي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر المجتمعون العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارًا من يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل، على أن يستمر تعليق العبادة يومي الجمعة والأحد لحين إشعار آخر، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وكذلك توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

كما تقرر بالنسبة للجنازات والأفراح السماح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة، والسماح بعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا في قاعة تتسع على الأقل لمائة شخص، مع السماح بزيادة نسبة الحضور في بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس.

وتقرر كذلك السماح بزيادة نسبة الحضور في إجراءات الرسامة والتنصيب لتصل إلى 50% من مساحة قاعة الكنيسة، مع السماح بعودة فريضة العشاء الرباني مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، على أن تستمر هذه القرارات لحين إشعار آخر.

وفي نهاية الاجتماع، رفع الجميع صلاة من أجل أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يعطي الله الحكمة للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تحيط بوطننا الغالي مصر.

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