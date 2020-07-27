شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: 787 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزابا، بعد تسلم لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، والأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإداري.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، أن «لجان الفحص انتهت من البت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام، وبناء عليه أعدت كشفين خصص أولهما لمرشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمرشحي القوائم، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا».

وأوضحت أن عدد المرشحين وفقا لكل محافظة جاء كالتالي: أسوان 12 مرشحا، أسيوط 28 مرشحا، الإسكندرية 67 مرشحا، الإسماعيلية 9 مرشحين، الأقصر 25 مرشحا، البحر الأحمر 10 مرشحين، البحيرة 41 مرشحا، الجيزة 73 مرشحا، الدقهلية 43 مرشحا، السويس 13 مرشحا، الشرقية 47 مرشحا، الغربية 30 مرشحا، الفيوم 10 مرشحين، القاهرة 98 مرشحا، القليوبية 60 مرشحا، المنوفية 30 مرشحا، المنيا 27 مرشحا، الوادى الجديد مرشحان، بني سويف 23 مرشحا، بورسعيد 8 مرشحين، جنوب سيناء 5 مرشحا، دمياط 17 مرشحا، سوهاج 35 مرشحا، شمال سيناء 7 مرشحين، قنا 42 مرشحا، كفر الشيخ 20 مرشحا ومطروح 5 مرشحين.