شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب موجة ثانية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن أزمة فيروس «كورونا» أثبتت وجود احتياطي قوي من الدواء والمستلزمات الطبية يشكل أمنا قوميا.

وأضاف مستشار الرئيس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تحقيق اكتفاء ذاتي من الأدوية صعب على مستوى العالم، ولكن في مصر نمتلك مصانع على قدر عال من الإنتاجية، والتطوير أمر مهم لتحقيق أمان دوائي في ظل الكوارث والظروف الطارئة خاصة أدوية الأمراض المزمنة.

وتابع: «اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء ناقش عملية التطوير للصناعات الدوائية التي اقتحمتها مصر عام 1934 وعمل خطة استراتيجية لتطبيقها الفترة المقبلة»، موضحا أنه سيتم عمل سلسلة اجتماعات مع صناع الدواء في مصر لوضع آليات تطوير الصناعة.

وعن تطور فيروس «كورونا»، أكد عوض تاج الدين أن الأعداد انخفضت وهو إنجاز كبير ولكن علينا بالحرص على الإجراءات الاحترازية لتجنب أي موجة ثانية وأهمها الكمامات والتباعد الاجتماعي والحد من التجمعات.

وأشار إلى أن شراسة المرض قلت أيضا ولكن لا يجب الاطمئنان بصورة كبيرة ويجب الالتزام بالوسائل الوقائية.

وعن قرب إنتاج لقاح، أكد أن أغلب اللقاحات في المرحلة الثالثة وفي سبتمبر أو أكتوبر سيتم إنتاج أول لقاح وستكون لمصر حصة منه.

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