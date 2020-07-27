شكرا لقرائتكم خبر عن ظبط 54 طن أغذية مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة كفر صقر، رافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشو الأغذية بمكتب الأغذية بكفر صقر، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، وعدم وجود أي مخالفات تؤثر على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.

أسفرت جهود الحملة عن وجود ثلاجة تبريد كبري تعمل بدون ترخيص، ويوجد بها كميات كبيرة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط ٥٤ طنا، ٦٢٩ كيلو جراما أغذية عبارة عن «جبنه، قشطة، رمان» لعدم وجود بيانات، وسحب ٥ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق الثلاجة لعدم الترخيص، وتحرير ٣ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والضرب بيد من حديد على المخالفين لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.