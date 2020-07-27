شكرا لقرائتكم خبر عن للحماية من مخاطر السيول.. لجنة لمعاينة وادي الحسنة لإقامة سدود تعويضية وسحارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت محافظة شمال سيناء لجنة لمعاينة وادي الحسنة وإقامة سدود تعويضية وسحارات وبحيرات وخزانات مياه لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وحماية مركز ومدينة الحسنه من مخاطر السيول.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن اللجنة تضم مندوبين من ديوان عام المحافظة، ومديرية الموارد المائية والري، ومعهد البحوث المائية، وجهاز تعمير شمال سيناء، ومركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.

من جهته، أشار العميد أسامة أحمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى أن اللجنة قامت بمعاينة وادي الحسنة، وذلك لاختيار أماكن سدود وسحارات وبحيرات وخزانات مياه لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وحماية مركز ومدينة الحسنة من مخاطر السيول.