شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 937 تعديًا على أراضي أملاك الدولة واسترداد 221 ألف متر بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان صجفي الاثنين، إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن استرداد 221 ألفا و884 مترا مربعا حصيلة إزالة 937 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الغربية، أنه تمت إزالة 812 تعديًا على الأراضي الزراعية بمساحة 41 فدانًا و16 قيراطًا و19 سهمًا، وإزالة 703 مخالفات بناء بمساحة 88 ألفا و409 أمتار، منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي حتى أمس الأحد.

وأكد الدكتور طارق رحمي على استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور.