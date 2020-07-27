- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يمهل مسؤولي بلطيم والبرلس 72 ساعة لإزالة تعديات الطريق الدولي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أبدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استياءه الشديد من التعديات على الطريق الدولي الساحلي الواصل من بلطيم إلى مدينة برج البرلس، من أصحاب معارض السيارات والسيراميك وغيرها، المستغلين لأراضي الدولة وحرم الطريق، وأمهل المحافظ المسؤولين في مدينتي بلطيم وبرج البرلس 72 ساعة لإزالة كافة التعديات.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ، الاثنين، لمتابعة أعمال النظافة بالمدن، ورصد المخالفات بمدينتي البرلس وبلطيم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الأسواق وضبط الأسعار، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة.
وقاد محافظ كفر الشيخ حملة تمكنت من إزالة عدد من التعديات على الطريق الدولي الساحلي، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تطبيق القانون على المخالفين وإزالة مخالفات المباني، وقرر المحافظ غلق عدد من المحال، وحذر أصحاب المحال الأخرى من محاولة التعدي على حرم الطريق وأملاك الدولة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,062
-
تعافي
33,831
-
وفيات
4,606
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفرالشيخ يمهل مسؤولي بلطيم والبرلس 72 ساعة لإزالة تعديات الطريق الدولي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.