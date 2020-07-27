شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يمهل مسؤولي بلطيم والبرلس 72 ساعة لإزالة تعديات الطريق الدولي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استياءه الشديد من التعديات على الطريق الدولي الساحلي الواصل من بلطيم إلى مدينة برج البرلس، من أصحاب معارض السيارات والسيراميك وغيرها، المستغلين لأراضي الدولة وحرم الطريق، وأمهل المحافظ المسؤولين في مدينتي بلطيم وبرج البرلس 72 ساعة لإزالة كافة التعديات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ، الاثنين، لمتابعة أعمال النظافة بالمدن، ورصد المخالفات بمدينتي البرلس وبلطيم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الأسواق وضبط الأسعار، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة.

وقاد محافظ كفر الشيخ حملة تمكنت من إزالة عدد من التعديات على الطريق الدولي الساحلي، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تطبيق القانون على المخالفين وإزالة مخالفات المباني، وقرر المحافظ غلق عدد من المحال، وحذر أصحاب المحال الأخرى من محاولة التعدي على حرم الطريق وأملاك الدولة.

جولة تفقدية للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمتابعة أعمال النظافة بالمدن

جولة تفقدية للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمتابعة أعمال النظافة بالمدن

جولة تفقدية للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمتابعة أعمال النظافة بالمدن

جولة تفقدية للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمتابعة أعمال النظافة بالمدن

جولة تفقدية للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمتابعة أعمال النظافة بالمدن