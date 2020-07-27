شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: كورونا قد يتحول لفيروس سائد ويعيش طويلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن حالات فيروس كورونا فى مصر تتناقص، وهناك أرقام مبشرة، ونتمنى فى الوقت القريب السيطرة على الفيروس ومنع التفشى، موضحًا أنه ما زال هناك انتشار للفيروس ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأكمل تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد على، أن "المرض ينتشر بطريقة أفقية والحالات في مصر كانت تزيد ولكن بطريقة معينة، ووصلنا إلى قمة الإصابة، وبعدها بدأت الأعداد فى الانحصار وهو ما حدث بالفعل قولنا في شهر يوليو سنكون في ذروة المرض".

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وتابع عوض تاج الدين، أن فيروس كورونا الحالي كوفيد-19 نوع جديد من الفيروسات، ولم يتعامل معه البشر، قائلا:"من الممكن أن يتحول كورونا إلى نوع من الفيروسات السائدة ويعيش طويلاً، وأي نوع من أنواع الفيروسات التنفسية يجب التعامل معه بحرص شديد".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى أن معظم الأدوية التى تستخدم فى علاج كورونا حول العالم تصنع في مصر، موضحًا أنه لا يوجد عقار للقضاء على الفيروس حتى الآن، ولكن لقاح جامعة أكسفورد هو الأقرب لعلاج الفيروس.