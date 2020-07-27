شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة سوخوى روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت طائرة سوخوى روسية، طائرة أمريكية، فوق البحر الأسود، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرة الأمريكية التي تم اعتراضها فوق البحر الأسود كانت تنفذ مهام تجسس.

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