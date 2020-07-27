شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية على "تويتر": تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودى، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن البلدان يجمعهما روابط تاريخية وثيقة، وما تضطلعان به إقليمياً ودولياً، والعمل معاً من أجل استقرار المنطقة وإنهاء التوترات بكافة أشكالها.





وكتب بن فرحان، عبر حسابه على "تويتر": "تشرفت اليوم بنقل تحيات مولاى خادم الحرمين الشريفين وسيدى سمو ولى العهد - يحفظهما الله - لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتناولنا ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وثيقة، وما تضطلعان به إقليمياً ودولياً".

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وأضاف بن فرحان، فى تغريدة أخرى: "كما سعدت اليوم بلقاء أخى وزميلى وزير الخارجية سامح شكرى، وأكدنا فى حديثنا بأن المملكة ومصر يوليان اهتماماً بالغاً للأمن الإقليمى العربى، ويعملان معاً من أجل استقرار المنطقة وإنهاء التوترات بكافة أشكالها".





والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الإثنين، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودى، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اللقاء، أن التكاتف واتساق المواقف السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.



